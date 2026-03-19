Ministério Publico do Tocantins (Marcelo de Deus/MPTO)\nO Ministério Público do Tocantins (MPTO) informou que apresentou denúncia no caso que apura a morte do ex-secretário de Estado do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), Clemente Barros Neto, de 86 anos. O documento ainda aguarda análise do Judiciário.\nO Jornal do Tocantins não teve acesso à denúncia nem ao nome completo do motorista. Por esse motivo, não conseguiu contato com a defesa. O MPTO informou que o processo tramita em segredo de justiça. A assessoria do Tribunal de Justiça não confirmou se a denúncia já aguarda apreciação.\nO espaço segue aberto para manifestação da defesa do motorista citado na investigação.\nInvestigação aponta homicídio culposo em atropelamento de ex-secretário da Seagro\nAdvogado explica por que motorista que matou ex-secretário da Seagro deve responder por homicídio culposo