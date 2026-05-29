Sede do Ministério Público do Tocantins, em Palmas (Emerson Silva/Arquivo JTo)\nO Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou um inquérito civil público devido ao registro frequente de quedas e oscilações de energia elétrica nos últimos dois meses, com o objetivo de apurar possíveis violações aos direitos dos consumidores pela Energisa.\nNo Diário Oficial publicado pelo MPTO, o órgão destacou as diversas reclamações recebidas sobre interrupções e oscilações no fornecimento de energia em diferentes regiões da capital, ressaltando impactos como a paralisação de atividades econômicas em feiras cobertas e a suspensão de aulas em escolas municipais e estaduais.\nEm nota, a Energisa informou que atua em conformidade com as normas e diretrizes do setor elétrico, sob regulação e fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A concessionária reforçou ainda seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à população de Palmas, colaborando de forma técnica e institucional com os órgãos competentes sempre que necessário.