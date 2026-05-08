Suspeito de estuprar mais de 20 pacientes, o ginecologista Marcelo Arantes e Silva foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por estupro de vulnerável de 15 pacientes, entre os anos de 2017 e 2025. A denúncia foi feita pela 5ª Promotoria de Justiça de Senador Canedo, que fez busca e apreensão dos prontuários médicos das pacientes, na clínica onde os crimes teriam ocorrido.\nO médico teve a prisão preventiva decretada no dia 24 de abril. Ao g1, a defesa do ginecologista afirma que não se trata de denúncias e que há apenas uma nova denúncia. A defesa afirmou ainda que a primeira denúncia foi feita com intuito de “aumentar a carga de pré-julgamentos" sobre o médico.\n“Isso não me parece razoável. Antes mesmo de se permitir à Defesa do acusado acesso aos termos da imputação, já se propagandeia a existência dela. Com que propósito? A justiça ganha algo com isso? Lamento muito que situações assim ainda aconteçam”, declarou a defesa (confira a nota completa ao final da reportagem).