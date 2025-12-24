O Ministério Público do Estado (MPE) decidiu abrir uma investigação contra a empresa EHL por descarte irregular de óleo no Córrego Brejo Comprido, que passa dentro do Parque Cesamar, em Palmas. Segundo o inquérito, cerca de 10 mil litros se espalharam pelo lago do parque.\nO descarte aconteceu no dia 22 de janeiro de 2025. O parque abriga diversas espécies de animais terrestres e aquáticos, como capivaras, pirarucus e jacarés.\nO inquérito foi instaurado nesta segunda-feira (22), após uma denúncia à Promotoria de Justiça sobre o suposto lançamento de resíduos líquidos, em desacordo com exigências de leis e regulamentos.\nA EHL informou que, à época, não houve dano ambiental ao parque e ao ecossistema. Além disso, após identificar a ocorrência, medidas foram adotadas e as condições ambientais do vazamento de óleo também foram verificadas por uma empresa certificadora (veja nota abaixo).