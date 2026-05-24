O Ministério Público do Tocantins (MPTO) ajuizou uma Ação Civil Pública (ACP), com pedido de liminar, para que o município de Figueirópolis regularize o funcionamento do Centro de Saúde Olavo Rodrigues de Matos. Segundo o órgão, a unidade apresenta problemas estruturais, além da falta de equipamentos e medicamentos considerados essenciais para o atendimento da população.\nA ação foi proposta pela 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi e tem como base fiscalizações técnicas realizadas pelo Conselho Regional de Medicina (CRM).\nDe acordo com o MP, as inspeções identificaram irregularidades como rachaduras, infiltrações, presença de mofo e falta de acessibilidade para pessoas com deficiência em banheiros e salas de atendimento.\nO Jornal do Tocantins solicitou posicionamento da Prefeitura de Figueirópolis e aguardo o retorno.