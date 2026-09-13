Um esquema interestadual de extorsão financeira, agiotagem armada e lavagem de capitais que movimentou cerca de R$ 10 milhões em apenas oito meses culminou na captura de Maria Luiza da Silva Araújo Lopes, de 22 anos. A investigada acabou localizada pela Polícia Civil do Tocantins neste domingo (13) no município de Lagoa da Confusão, na região sudoeste tocantinense, onde permanecia escondida.\nO Jornal do Tocantins tentou obter contato com a defesa de Maria Luiza até a publicação desta reportagem, mas não conseguiu. O espaço permanece aberto para manifestação.\nA prisão integra uma ofensiva de grande porte deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na última sexta-feira (11). Conforme os investigadores, a rede criminosa mantinha ramificações estruturadas no Distrito Federal, em Goiás e no território tocantinense.