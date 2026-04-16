Os policiais militares Devany Gomes dos Santos e Cláudio Roberto Nunes Gomes foram denunciados pelo Ministério Público do Estado (MPE) por suspeita de envolvimento na execução do mototaxista Jefferson Lima Borges, de 25 anos. O crime ocorreu em setembro de 2025, na rodovia TO-181, entre os municípios de Sandolândia e Araguaçu, na região sul do estado.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: MP denuncia dois policiais militares por morte de mototaxista em Araguaçu\nSegundo a denúncia, assinada por cinco promotores de Justiça, o homicídio foi premeditado e teria sido motivado por vingança, após a vítima denunciar abusos policiais meses antes. Os dois militares estão presos preventivamente no 4º Batalhão da Polícia Militar, em Gurupi.\nPor meio de nota, a defesa de Devany Gomes e Cláudio Roberto informou que não foi notificada sobre a denúncia. Também disse que a acusação será analisada e que, após ter acesso ao processo, “será possível demonstrar a verdade dos fatos” (veja nota abaixo).