Mototaxista Jefferson Lima Borges, de 25 anos, durante abordagem da PM (Reprodução/g1 Tocantins)\nO mototaxista Jefferson Lima Borges, de 25 anos, foi morto dois meses após denunciar um suposto abuso de poder de policiais militares ao Ministério Público do Tocantins (MPTO). O corpo do jovem foi localizado em setembro de 2025, às margens da rodovia TO-181, em Sandolândia. Nesta quinta-feira (6), a Polícia Civil realizou uma operação que investiga o possível envolvimento de militares na morte dele.\nA Polícia Militar informou que os policiais investigados na operação foram afastados de suas funções "para garantir a total transparência e isenção das investigações". São eles:\nDevany Gomes dos Santos\nDiego Soares de Amorim\nClaudio Roberto Nunes Gomes\nMatheus Coelho Borges da Silva\nO g1 tenta contato com as defesas deles.