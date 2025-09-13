Motoristas que receberam multas de trânsito em Palmas poderão quitar os débitos de forma parcelada com cartão de crédito. A medida tem como objetivo facilitar o pagamento de débitos e a regularização dos veículos.\nSegundo a prefeitura, a medida vale para as multas de competência municipal pendentes e emitidas até o dia 17 de junho de 2024. Os parcelamentos podem ser feitos em até 12 vezes.\nO contribuinte poderá realizar o pagamento de forma online. Para isso, é preciso acessar o site oficial da prefeitura e acessar “Consultar Multas”. Em seguida basta verificar as multas emitidas no período, confirmar as informações e optar pelo pagamento via cartão de crédito.\nAcesse aqui.\nMédico denunciado por tapa em estudante é afastado de atividades acadêmicas, diz universidade\nFalta de material atrasa cirurgia de criança autista no Hospital Geral de Palmas