Ser multado no trânsito é sempre uma “dor de cabeça”. Para esclarecer dúvidas sobre o processo de notificação, o gerente de Recursos e Processamento de Infrações da Secretaria Municipal de Mobilidade, Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Sempdu), Aryadine Pires, deu algumas orientações aos motoristas. Além disso, quem aderir ao SNE pode pagar a multa com até 40% de desconto diretamente pelo aplicativo.\nA entrevista foi publicada no site da Prefeitura de Palmas nesta quinta-feira (5). Segundo Pires, o processo administrativo “além de oferecer opções de desconto para pagamento das multas, também garante ao cidadão o direito ao contraditório e à ampla defesa.”\nQuando ocorre uma infração, o proprietário do veículo recebe a Notificação de Autuação, enviada ao endereço cadastrado no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou disponibilizada pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), para quem estiver cadastrado na Carteira Digital de Trânsito (CDT).