Os motoristas do Tocantins que tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida a partir de 5 de junho de 2026 contam com uma margem de tempo maior para regularizar o documento. Por meio da Deliberação nº 279/2026, publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no Diário Oficial da União, os condutores atingidos pela medida poderão circular legalmente até o dia 9 de dezembro de 2026 sem o risco de autuação.\nA extensão temporária foi devido a necessidade de adequação tecnológica. De acordo com o Detran-TO, a medida é essencial para que o órgão estadual e a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) realizem atualizações técnicas no aplicativo "CNH do Brasil" e nos bancos de dados locais, alinhando a prestação de serviços às novas diretrizes de trânsito.\nO benefício abrange exclusivamente os documentos vencidos entre 5 de junho e 8 de dezembro de 2026. A autarquia ressalta que a tolerância não equivale a uma renovação automática da habilitação, tampouco ampara condutores com a CNH suspensa, cassada ou com vencimento anterior a 5 de junho. Estes continuam obrigados a cumprir o trâmite presencial de renovação imediata.