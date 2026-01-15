Lucas Rodrigues Monteiro, motorista suspeito de provocar o acidente de trânsito que matou um pai e seu bebê na BR-153, em Araguaína, região norte do estado, virou réu em um processo judicial. A mãe da criança sobreviveu à batida.\nO acidente aconteceu na manhã do dia 14 de dezembro de 2025. Na época, Caio Pinheiro Rocha, de 22 anos, levava o filho Pietro Gael Pinheiro Magalhães, de apenas dois meses, e a mãe da criança em uma moto, quando o carro do réu bateu contra eles.\nO motorista do carro, Lucas Rodrigues, que atingiu o casal e o recém-nascido, foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, na época ele confessou que havia bebido e foi autuado por homicídio. Posteriormente, a prisão dele foi convertida em preventiva.\nO Ministério Público do Estado (MPE) disse que ofereceu a denúncia contra Lucas Rodrigues na terça-feira (13), e o processo tramita na 1ª Vara Criminal de Araguaína.