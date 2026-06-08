O motorista Marcos Cezar Silva Santos foi o único sobrevivente do acidente que matou duas pessoas após o carro em que estavam ter caído em uma ribanceira na rodovia GO-118, na zona rural de Teresina de Goiás, no nordeste goiano. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem de 48 anos sobreviveu consumindo água nos três dias que ficou esperando o socorro.\nQuatro pessoas morrem após batida entre carros TO-110\nMotorista é encontrado ao lado dos corpos do pai e da mulher após carro cair em ribanceira, dizem bombeiros\nPai de siameses unidos pelo abdômen que morreram em Goiânia desabafa: 'Sonhava em voltar para casa com vocês'\nOs bombeiros informaram que Marcos foi resgatado com fraturas no tornozelo e antebraço direito. O DAQUI tentou contato com o Hospital de Alto Paraíso para pedir o estado de saúde atualizado de Marcos, mas as ligações não foram atendidas.