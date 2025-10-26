Acidente aconteceu em Tocantinópolis, região norte do estado. (Corpo de Bombeiros/ Divulgação)\nUm motorista de um ônibus de turismo que sobreviveu ao veículo que caiu dentro de rio, foi autuado por homicídio culposo, após o corpo de outro motorista de 43 anos que estava dormindo no bagageiro do veículo ser encontrado pelos bombeiros na manhã deste domingo (26). O acidente aconteceu em Tocantinópolis, região norte do estado.\nApós o acidente, o motorista que conduzia o veículo foi levado para a 4ª Central de Atendimento da Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor. Ele ainda foi encaminhado à Cadeia Pública da cidade após os procedimentos legais terem sido realizados.\nO caso foi registrado por volta das 0h20, na Avenida Nossa hora dos Navegantes, que dá acesso à balsa. O nome do motorista autuado não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu o contato da defesa.