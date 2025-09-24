-Atropelamento de idoso (1.3312280)\nO motorista que atropelou e matou Itamar Pereira dos Santos, de 63 anos, não tinha carteira de habilitação e foi indiciado por homicídio culposo. Segundo a Polícia Civil, após atropelar o idoso em uma avenida em Paraíso do Tocantins, o homem fugiu sem prestar socorro.\nO investigado não teve o nome divulgado e o JTo não teve acesso à defesa dele.\nO acidente aconteceu no dia 13 de setembro, na Avenida Bernardo Sayão. Foi apurado que Itamar seguia de bicicleta quando colidiu contra um caminhão estacionado, caiu no chão e em seguida foi atropelado por uma caminhonete.\nTrata-se de um caso que causou grande comoção social, pois a vítima era bastante conhecida na comunidade. A fuga do local do acidente e a ausência de habilitação agravam a conduta e demonstram a necessidade de responsabilização adequada”, afirmou o delegado Bruno Baeza.