Preso após fugir do local do acidente que vitimou oito pessoas na BR-153, em Campinorte (GO), o motorista José Júnior Fernandes Mota, de 46 anos, teve a prisão convertida em preventiva em decisão neste domingo (21), que enfatiza a reincidência em “delitos graves”. Ele já havia sido condenado a pagar indenização por outro acidente de trânsito ocorrido em 2018, em que testemunhas relataram alta velocidade e sinais de embriaguez – em características semelhantes à ocorrência mais recente, registrada no início da noite de sábado (20).\nO caso foi registrado na altura do km 171 da BR-153, por volta das 18h50, segundo a Ecovias do Araguaia, nas proximidades de um dos pontos de atendimento da concessionária que administra a rodovia. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um VW Nivus seguia de Jaú do Tocantins (TO) a Campinorte com seis ocupantes, sendo pais e filhos, quando foi atingido na traseira por uma Hilux, dirigida por José Júnior.