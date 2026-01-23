O motorista que ficou milionário por um dia, Antônio Pereira do Nascimento, pede na Justiça uma recompensa de mais de R$ 13 milhões por devolver mais de R$ 131 milhões que foram transferidos por engano pelo banco. O caso aconteceu em junho de 2023 e foi parar na Justiça em julho do ano seguinte. A ação inicial foi levada à 6ª Vara Cível de Palmas.\nO Bradesco informou que o banco não vai comentar sobre o caso.\nNa época em que Antônio recebeu os milhões do banco, foi cobrado por uma taxa de R$ 70 ao ser colocado em uma categoria 'VIP', o que gerou transtorno ao motorista. Conforme os advogados de defesa dele, a cobrança da tarifa "foi encerrada pelo Banco, inclusive em razão do reconhecimento de erro por parte da própria instituição".\nO que se sabe sobre o motorista que recebeu R$ 131 milhões por engano no Tocantins