O processo movido pelo motorista Antônio Pereira do Nascimento contra o Banco Bradesco continuará sem testemunhas após o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) rejeitar o recurso apresentado pela defesa. Conhecido como “milionário por um dia”, Antônio recebeu por engano R$ 131.870.227,00 em uma transferência bancária e devolveu toda a quantia.\nO motorista afirma ter sofrido prejuízos após a movimentação milionária na conta, incluindo a cobrança de tarifas e encargos. Segundo ele, o banco também colocou a conta em uma categoria VIP e houve pressão psicológica por parte do gerente.\nO motorista abriu a ação em 2024 e pede R$ 13.187.022,00 como “direito de recompensa”, além de R$ 150 mil por danos morais. Ainda não há data definida para o julgamento.\nA defesa recorreu ao TJTO por meio de um agravo de instrumento para tentar reverter uma decisão da 6ª Vara Cível de Palmas. A unidade judicial dispensou as testemunhas por considerar suficientes as provas já apresentadas no processo.