O motorista que atropelou e matou a professora Wiliana de Jesus Falcão, de 30 anos, dirigia em alta velocidade, sob efeito de álcool, realizando manobras perigosas e invadindo a contramão. As informações são da Polícia Civil, que concluiu o inquérito do caso nesta quarta-feira (13)\nO acidente aconteceu na segunda-feira (11), na zona rural de Araguatins, região do Bico do Papagaio. Wiliana conduzia uma motocicleta na rodovia TO-010 e foi arremessada cerca de 50 metros após ser atingida de frente pelo carro do suspeito, segundo a Polícia Civil.\nO motorista, de 24 anos, fugiu do local e foi detido em um hotel no município de Augustinópolis horas depois, na terça-feira (12). O nome dele não foi divulgado, e o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nEle foi indiciado por homicídio com dolo eventual. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil concluiu que o condutor, mesmo consciente do risco, optou por manter a conduta perigosa, assumindo os riscos do resultado.