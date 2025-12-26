O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou Jalles Oliveira Rocha por homicídio qualificado e por fugir do local do acidente após atropelar e matar dois motociclistas na BR-153. O acidente aconteceu em 29 de novembro de 2025, perto do município de Cariri do Tocantins.\nA denúncia foi apresentada no dia 19 de dezembro pela 4ª Promotoria de Justiça de Gurupi. O JTO tenta contato com a defesa do suspeito.\nSegundo o MPTO, o homem dirigia sob efeito de bebidas alcoólicas quando perdeu o controle do veículo e bateu violentamente em duas motocicletas. Jefferson Amâncio de Souza e Gilberto Rodrigues morreram na hora.\nPrejuízo e dor de cabeça: Veja o que fazer ao perder a placa do carro em alagamentos\nMãe do cantor Bruno, da dupla com Marrone, morre na madrugada de Natal\nApós a colisão, o motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas. Para o Ministério Público, Jalles assumiu o risco de provocar as mortes ao dirigir embriagado.