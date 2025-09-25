-Acidente em Guaraí (1.3316929)\nO motorista Sacha Cavalcante Barroca, de 48 anos, apresentou sinais de reação alérgica e dificuldade para respirar momentos antes de morrer, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ele se envolveu em um acidente de trânsito com um caminhão na BR-153, em Guaraí, na região centro-norte do estado nesta quinta-feira (25).\nConforme o relatório, quando os bombeiros chegaram ao local do acidente, Sacha estava em pé, consciente, porém desorientado e apresentando sinais de reação alérgica no rosto e com dificuldade para respirar. A gravidade do quadro exigiu atendimento imediato. Não há informações do que pode ter provocado a reação.\nSacha foi levado para o hospital e recebeu oxigênio durante o trajeto. Conforme os bombeiros, ele apresentou comportamento agitado e não colaborativo em razão do seu estado emocional, e foi entregue à equipe médica para os cuidados necessários.