Um motorista de caminhão morreu após tombar na BR-153, entre Barrolândia e Miranorte. A vítima foi identificada como Wisley Silva Aguiar de 37 anos, conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP).
O acidente aconteceu no km 440 da rodovia, por volta das 21h de sábado (23). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a placa do veículo é da cidade de Formiga (MG). O corpo da vítima ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros.
Segundo a SSP, as investigações para apurar as circunstâncias do acidente serão conduzidas pela 65ª Delegacia de Polícia de Barrolândia.
O corpo do motorista foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Paraíso do Tocantins, passou por perícia e foi liberado aos familiares.