O motorista de um caminhão morreu após o veículo tombar na zona rural de Caseara, região oeste do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o homem de 47 anos foi encontrado preso às ferragens sem vida. O caminhão tombou nas proximidades do porto da balsa da cidade.\nO acidente aconteceu neste sábado (16), por volta das 22h. O caminhoneiro foi identificado como Lenisilva de Oliveira. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, no boletim de ocorrência consta que ele teria perdido o controle do veículo, mas as causas do acidente ainda serão investigadas.\nProfessora voltava para casa quando foi morta por carro em alta velocidade: 'Cuidava de todos que amava', diz irmã\nCaminhoneiro suspeito de causar morte de seis pessoas em acidente vira réu por homicídio culposo\nA equipe da PM foi chamada pelo gerente de uma empresa de transporte. No local do acidente, os militares encontraram o caminhão tombado. Imagens mostram que o veículo ficou destruído.