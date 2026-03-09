Wanderli Rocha Silva morreu ainda no local e teve o corpo recolhido pelo Instituto Médico Legal (Divulgação/CBM)\nO motorista que morreu após uma colisão frontal entre um carro e uma caminhonete na BR-153 foi identificado como Wanderli Rocha Silva, 37 anos. Outra vítima ficou gravemente ferida e foi socorrida. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nO acidente foi registrado por volta das 17h, em um trecho entre Gurupi e Cariri do Tocantins, na região sul do estado. A causa da colisão não foi divulgada.\nSegundo a SSP, Wanderli Rocha Silva morreu ainda no local e teve o corpo recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi, onde passará por exames necroscópicos para ser liberado aos familiares.\nO nome da vítima socorrida com ferimentos graves não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu informações sobre o estado de saúde.