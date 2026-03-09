Bombeiros combateram incêndio em caminhonete após acidente com caminhão na BR-153 (Divulgação/CBM)\nUm motorista morreu carbonizado em um grave acidente registrado na noite deste domingo (8), na BR-153, nas proximidades de Brasilândia do Tocantins, na região norte do estado. A batida envolveu uma caminhonete e um caminhão.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a corporação recebeu o chamado por volta das 21h20 para atendimento de um acidente entre veículo leve e veículo pesado. As primeiras informações apontavam que o automóvel estava em chamas e havia uma vítima dentro.\nNo local, a equipe encontrou uma caminhonete Fiat Strada Adventure, de cor azul, completamente incendiada e praticamente consumida pelo fogo. Dentro do veículo havia um corpo carbonizado.\nMotorista morre e é identificado após acidente com caminhonete e carro na BR-153, no sul do Tocantins