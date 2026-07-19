-Acidente em Quirinópolis (1.3434666)\nUm motorista de 35 anos morreu após ter o carro atingido em um cruzamento no município de Quirinópolis, na região sudoeste de Goiás. Segundo apuração da TV Anhanguera, a batida fez o carro capotar e o motorista não sobreviveu.\nO caso aconteceu nesta sexta-feira (17), por volta das 23h. As imagens de monitoramento da rua mostram o momento em que um carro atravessa um lado da rua e não respeita a sinalização de pare. Logo depois o veículo é atingido por um outro carro que atravessa a rua do meio em alta velocidade.\nVeja o que se sabe sobre o caso do PM suspeito de espancar adolescente dentro de loja\nQuem eram as vítimas da queda de avião em Palmas\nJovem e criança morrem após canoa virar em represa de Paraíso do Tocantins\nDepois da pancada, o carro é arremessado para frente e capota, deixando vestígios na calçada da rua. O carro que atravessava a rua fugiu do local logo após a batida, seguindo pela mesma rua que atravessava antes do acidente.