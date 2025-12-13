Um motorista de 40 anos morreu na manhã deste sábado (13) após sair da pista em uma curva, bater o carro em uma barreira e capotar na BR-153, em Wanderlândia, norte do Tocantins. Ele foi identificado como Paulo Sérgio Marcondes Correa.\nAssista a reportagem no JA 1ª Edição: Motorista morre após carro sair da pista e capotar na BR-153\nDe acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo só parou depois de colidir em uma árvore. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos.\nO acidente aconteceu por volta das 6h, no km 86 da rodovia, cerca de 5 km após o município de Wanderlândia, no sentido Xambioá.\nO corpo do motorista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.