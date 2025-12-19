Um homem morreu após um carro avançar por um píer da Praia da Graciosa e afundar no Lago de Palmas, no início da manhã desta sexta-feira (19). A vítima foi identificada como Lucas Batista de Alencar Cirqueira Costa, de 31 anos.\nA Companhia Independente de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo. Segundo o sargento Gusmão, o veículo parou a uma distância de 20 metros da margem do lago e ficou em uma profundidade aproximada de três metros.\nNós fomos acionados por moradores dos prédios à frente do píer que avistaram o carro submerso a uma distância aproximada de 20 metros. Quando chegamos aqui, localizamos o carro e realizamos mergulho para fazer uma varredura no veículo e encontramos a vítima já em óbito. Fizemos a remoção e deixamos em um local seguro para a perícia", explicou o sargento Gusmão, do Corpo de Bombeiros.