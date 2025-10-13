Um capotamento resultou na morte de um homem de 32 anos na zona rural de Itacajá, região nordeste do estado. Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado preso às ferragens do veículo.\nO acidente aconteceu na madrugada deste domingo (12), em um trecho da TO-239. Vítima foi identificada como Carlos Henrique Sipaubu Botelho, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nConforme a PM, quando os militares chegaram ao local, encontraram o Carlos Henrique dentro do veículo, sem sinais vitais.\nUma equipe médica do município também foi chamada e confirmou a morte da vítima. As causas do acidente não foram divulgadas.\nSobrevivente que estava com pescadores atingidos por raio tentou puxá-los de volta para o barco, diz amigo\nAdolescente de 13 anos salva irmã recém-nascida que estava sem respirar: 'Foi um alívio enorme'