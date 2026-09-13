Um homem morreu após a caminhonete que dirigia bater contra um caminhão na TO-373, em Araguaçu, no sul do Tocantins. A vítima, identificada como Cacildo Pires Lacerda, de 52 anos, morreu no local. O acidente aconteceu por volta das 17h de sábado (12), a aproximadamente 10 quilômetros da cidade.\nA Polícia Militar recebeu o chamado para atender a ocorrência e encontrou os dois veículos envolvidos no acidente. Equipes da Perícia Técnica e do Instituto Médico Legal (IML) também seguiram para o trecho.\nGestantes relatam calor intenso e ar-condicionado desligado no Dona Regina\nServidor público é investigado por dirigir para aplicativo durante horário de expediente\nCorpo carbonizado em carro incendiado em Palmas; veja o que se sabe e o que falta esclarecer\nApós os trabalhos periciais, o corpo de Cacildo foi encaminhado ao Núcleo de Medicina Legal de Gurupi. A Secretaria da Segurança Pública informou neste domingo (13) que, depois dos exames necroscópicos, houve a liberação para a família.