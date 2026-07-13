Um motorista matou pai e filho em um acidente ao tentar fugir após matar um idoso atropelado em Mineiros, na região sudoeste de Goiás. Os bombeiros informaram que o idoso foi encontrado no meio da Avenida Contorno, no Setor Divino Espírito Santo, e o pai e o filho, dentro de um carro de passeio.\nO acidente aconteceu neste domingo (12). O nome do motorista não foi divulgado e, por isso, o g1 não obteve o contato da defesa para um posicionamento. O motorista que causou o atropelamento estava em uma caminhonete e, ao tentar fugir, bateu no carro em que estavam pai e filho.\nConfronto com a PM em Araguanã termina com homem morto e queda em cisterna; veja detalhes\nJuiz de Augustinópolis é punido pelo Tribunal Pleno; veja detalhes do processo\nSegundo a TV Anhanguera, a caminhonete e o carro foram parar em um canteiro da avenida. O idoso vítima de atropelamento foi identificado como José Henrique Primo, de 72 anos. As vítimas que estavam dentro do carro de passeio eram Claudiney de Oliveira Rodrigues, de 39 anos, e o filho dele, Breno Kauã Pereira da Frota Rodrigues, de 13 anos.