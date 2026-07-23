A motociclista Cristiana Pereira de Oliveira, de 42 anos, morreu em um acidente na TO-335, na tarde desta quarta-feira (22), entre Palmeirante e Colinas do Tocantins, no norte do estado.\nSegundo a Polícia Militar (PM), a motocicleta em que Cristiana e outro ocupante estavam foi atingida por uma carreta durante uma tentativa de ultrapassagem. Com o impacto, a mulher morreu no local. O condutor da motocicleta, de 46 anos, foi levado com ferimentos para o Hospital Municipal de Colinas do Tocantins\nQuem é o policial civil investigado pela morte de filho de vereador em Couto Magalhães\nQueda de avião em Palmas: investigação começa a apurar causas do acidente\nDupla invade casa e mata homem de 45 anos a tiros em Porto Nacional\nConforme a PM, o motorista da carreta não permaneceu no local do acidente. Quando os militares chegaram, ele já havia deixado a região. Foram realizadas buscas para localizar o veículo, mas ele não foi encontrado.