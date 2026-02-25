Policiais localizaram João Paulo em um posto de combustíveis, com sinais de embriaguez (Allessandro Ferreira/Agência Tocantins)\nJoão Paulo Rocha do Nascimento, preso após o acidente que deixou um fisioterapeuta em estado grave, em Palmas, já responde a processos na Justiça e cumpre pena por violência doméstica. A informação consta em decisão do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), que analisou pedido de habeas corpus apresentado pela defesa.\nAo ser contatada pela reportagem, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins somente informou que, ao assumir a defesa, não comenta o andamento de processos das pessoas assistidas, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).\nDe acordo com a decisão, o motorista tem registros anteriores, incluindo uma ação penal por lesão corporal em contexto de violência doméstica, com base no artigo 129 do Código Penal. Também há menção a procedimento com medidas protetivas e a existência de execução penal em andamento.