O motorista José Edimilson Batista da Silva, de 65 anos, foi encontrado morto dentro de um caminhão no pátio de um posto de combustível, em Araguaína, no norte do Tocantins. O Corpo de Bombeiros foi acionado neste domingo (10) para realizar o resgate do corpo.\nConforme a corporação, a equipe teve acesso à cabine do veículo por meio da quebra do vidro lateral da janela do passageiro - os bombeiros informaram que a ação foi autorizada pela empresa responsável pelo caminhão. Após a quebra, os agentes conseguiram acessar a maçaneta interna, realizando a abertura da porta do veículo.\nHomem morre após ser espancado por três suspeitos, diz PM\nFuncionária de escola morre após passar mal enquanto trabalhava\nPolicial penal morre após se afogar no Rio Araguaia\nA retirada foi feita com apoio do Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína. O corpo será liberado à família após a realização de exames de necropsia.