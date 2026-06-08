Motorista é encontrado ao lado dos corpos do pai e da mulher após carro cair em ribanceira (Arquivo pessoal/Tatiani Ferreira)\nUm motorista foi encontrado com vida neste domingo (7) ao lado dos corpos do pai, Odilon Gonzaga dos Santos, de 77, e da mulher, Aline da Silva Souza, de 42, após o carro em que estavam cair em uma ribanceira. O acidente aconteceu em Teresina de Goiás, na região nordeste de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista sobreviveu consumindo água enquanto aguardava socorro.\nO condutor foi levado para o Hospital de Alto Paraíso, ele apresentava fraturas no tornozelo e antebraço direito. A reportagem não conseguiu atualizar seu estado de saúde.\nDe acordo com os bombeiros, Aline permaneceu viva até sexta-feira (5), mas não resistiu. Odilon morreu ainda no local em decorrência dos ferimentos, informou a corporação.