O motorista da van com trabalhadores que sofreu um acidente na TO-130 foi ouvido pela polícia e vai responder pelo caso em liberdade, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Quatro pessoas morreram e 11 ficaram feridas. O caso é investigado pela 81ª Delegacia de Polícia Civil de Ponte Alta do Tocantins.\nO acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (10), entre Ponte Alta do TO e Santa Tereza do Tocantins. As vítimas foram identificadas como João Carlos de Araújo Costa, de 19 anos, Gabriel Amaral Lopes, de 21 anos, Gabriel Andrade Gama, de 24 anos, e Francisco da Cruz Barbosa, de 56 anos.\nTrabalhadores mortos em acidente com van na TO-130 entre Ponte Alta e Santa Tereza são identificados\nAcidente com van de trabalhadores deixa mortos e feridos na TO-130, entre Ponte Alta e Santa Tereza\nOs trabalhadores feridos foram foram socorridos e levados para o Hospital de Pequeno Porte de Ponte Alta. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre os feridos, cinco precisaram ser transferidos para uma unidade hospitalar em Porto Nacional.