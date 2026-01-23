A Justiça determinou o retorno à prisão do motorista de um carro de luxo acusado de matar um motociclista após atropelamento. A decisão revoga a liberdade concedida anteriormente e atende a pedido do Ministério Público. O caso ocorreu em Araguaína, no norte do estado.\nSegundo a decisão judicial, a gravidade do crime e o risco à ordem pública justificam a prisão preventiva. O magistrado também considerou a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a regularidade do andamento do processo. Com isso, o réu deve cumprir a medida em unidade prisional.\nJustiça aceita denúncia e motorista de BMW vira réu em processo por morte de jovem na BR-153\nNovo vídeo mostra momento em que motociclista é atingida por carro de luxo em alta velocidade e morre na BR-153\nAcusado de atropelar e matar motociclista com BMW em alta velocidade deixa cadeia e vai responder em prisão domiciliar