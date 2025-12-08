Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, suspeito de estuprar uma passageira de 38 anos durante uma corrida por aplicativo na madrugada desta segunda-feira (8), em Araguaína, no norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o motorista desviou a rota para uma viela escura e cometeu o crime.\nO nome do suspeito e da empresa do serviço de transporte por aplicativo não foram informados, por isso o g1 não conseguiu contato com as defesas.\nO crime foi registrado por volta das 4h35 desta segunda-feira. A PM informou que a vítima pediu um transporte por aplicativo após sair da casa de uma amiga. Durante a corrida, ela pediu para fazer uma parada em um estabelecimento comercial. Ao voltar, segundo a polícia, ela se sentou no banco do passageiro ao lado do motorista.\nNesse momento, o motorista passou a acariciar a vítima sem o consentimento dela. Ao se aproximar do destino final, o homem desviou o carro para uma viela escura, onde cometeu o crime. Em seguida, ele deixou a passageira em frente à casa dela e fugiu.