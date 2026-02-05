-VÍDEO: Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar adolescente de 14 anos durante viagem (1.3370740)\nA Polícia Civil de Goiás prendeu, nesta terça-feira (4), um motorista de aplicativo de 24 anos suspeito de cometer crime sexual contra um adolescente de 14 anos, em Aparecida de Goiânia. A prisão foi cumprida por equipes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do município.\nComo não teve o nome divulgado, a reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.\nSegundo as investigações conduzidas pela DPCA, o crime teria ocorrido durante uma viagem realizada pelo suspeito. Conforme apurado, o motorista teria utilizado uma faca para ameaçar a vítima, obrigando-a a se deslocar para o banco da frente do veículo para praticar atos sexuais.\nEm entrevista ao Jornal O Popular, a delegada Sayonara Lemgruber, titular da DPCA de Aparecida de Goiânia, explicou que a prisão foi solicitada após coletar informações da vítima em depoimento especial.