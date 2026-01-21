-VÍDEO: Motorista de aplicativo desaparece após sair para trabalhar (1.3364435)\nUm motorista de aplicativo, de 34 anos, está desaparecido desde o último final de semana, quando saiu de casa para trabalhar em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana. O homem foi identificado como Enio Gabriel Silva Gomes, segundo a Polícia Civil.\nDe acordo com o relato de uma familiar, o último contato com o motorista teria sido feito na noite de sábado (17). A família registrou um boletim de ocorrência na última segunda-feira (19).\nEntenda o que se sabe sobre as crianças desaparecidas em Bacabal, no Maranhão\nCorretora de imóveis desaparecida: Moradores de condomínio decidiram expulsá-la do prédio em assembleia\nMenino de 2 anos fica 9 horas desaparecido em Goiás\nImagens obtidas pela TV Anhanguera mostram Enio Gabriel saindo do Volkswagen Up branco, veículo que estava utilizando para trabalhar, no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, por volta de 12h50 de domingo (18).