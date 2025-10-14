O raio que caiu em um barco de pescadores no Rio Tocantins e matou duas pessoas pode ter sido atraído pelo motor. Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros Thiago Silva, as embarcações possuem materiais metálicos que podem favorecer a atração de raios.\nVeja no JA1ª Edição: Pescadores morrem após raio atingir barco no rio Tocantins\nO acidente aconteceu a cerca de 3 km de Filadélfia, no norte do estado, na tarde de sábado (11). Murilo Guimarães Vinhal, de 33 anos, e Idael da Silva Farias, de 38 anos, foram atingidos pela descarga elétrica, caíram no rio e morreram. Ricardo Moacir Machado Vieira, de 40 anos, sobreviveu ao acidente.\nDe acordo com o sargento Silva, que esteve em Filadélfia para dar apoio à ocorrência, as vítimas estavam em um barco de pesca convencional, com um motor na parte frontal e outro traseiro. A descarga maior foi na frente da embarcação onde, segundo o sargento, deveriam estar próximos os dois mortos.