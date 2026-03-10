Dois motociclistas morreram em acidentes de trânsito registrados na noite deste domingo (8), na região norte do Tocantins. As colisões ocorreram nas cidades de Colinas do Tocantins e Esperantina e, em ambos os casos, os veículos ficaram completamente destruídos.\nEm Colinas, o acidente aconteceu por volta das 23h, na Avenida Bernardo Sayão, no Setor Sul. A vítima foi identificada como Carlos Alberto Nascimento Casoti, de 35 anos. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o motociclista bateu contra um carro e, com a força do impacto, foi arremessado a uma distância de aproximadamente sete metros.\nAinda de acordo com a PM, após a colisão, o motorista do carro perdeu o controle da direção e atingiu o meio-fio cerca de 30 metros adiante. O condutor fugiu do local antes da chegada dos policiais e não foi localizado durante as buscas iniciais.