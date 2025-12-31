O motociclista identificado como Matheus da Silva Lima, suspeito de atropelar a policial militar Alline Rodrigues Bastos, 38 anos, estava com sinais de embreaguez e quebrou o vidro da viatura durante a prisão, segundo a PM. Matheus foi preso em flagrante e a militar foi encaminhada ao hospital com diversas fraturas.\nO suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O g1 não conseguiu entrar em contato com a defesa dele.\nO atropelamento aconteceu durante uma abordagem em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, na quinta-feira (25). De acordo com a decisão da Justiça, Matheus estava em alta velocidade no momento da abordagem e tentou fugir dos policiais, momento em que atropelou Alline.\nPM é atropelada por motociclista durante abordagem e está em estado grave