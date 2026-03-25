Júlio Ribeiro Miranda, de 73 anos, morreu após um acidente envolvendo um ônibus e uma moto na BR-235, em Pedro Afonso, centro do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu em um trecho da rodovia próxima à entrada de uma ponte.\nO acidente foi registrado por volta das 18h48 desta terça-feira (24), no km 163,3 da via. Conforme a PRF, no momento da batida, Júlio Ribeiro estava conduzindo uma motocicleta e, devido à batida, ele morreu ainda no local.\nAs causas do acidente não foram divulgadas. O JTo tentou localizar familiares de Júlio, mas não conseguiu.\nDebaixo da cama do filho: como suspeito de matar vigia em shopping tentou escapar da prisão em Palmas\nComerciante de 69 anos morre após reagir a assalto em Palmas\nO corpo dele foi levado pelo Núcleo de Medicina Legal de Colinas do Tocantins para o Instituto Médico Legal (IML) de Paraíso do Tocantins, onde foram realizados os exames necroscópicos.