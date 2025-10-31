Um grave acidente envolvendo uma moto e um ônibus escolar deixou um homem morto em Gurupi, no sul do estado. A batida aconteceu no Setor União V, nesta sexta-feira (31), e a vítima é Romildo Ribeiro Princesa, de 51 anos.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), o ônibus era conduzido por um motorista da prefeitura, de 57 anos, e transportava seis alunos para uma escola da cidade. Ele relatou aos policiais militares que trafegava pela Rua M, quando a moto surgiu em alta velocidade.\nO motociclista, segundo o servidor da prefeitura, passou por um quebra-molas e avançou a sinalização de parada obrigatória, identificada por uma placa de "pare" no cruzamento da Avenida Amapá com a Rua 20, onde atingiu o ônibus.\nMotorista sobrevivente de acidente com ônibus de turismo é investigado por homicídio culposo