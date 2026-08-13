Um motociclista de 23 anos morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus entre os setores Bela Vista e o Sol Nascente, na região sul de Palmas. O caso aconteceu por volta das 23h20 desta quarta-feira (12). A vítima, identificada como Erisvaldo Melo de Miranda, conhecido como Piu, morreu ainda no local.\nSegundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu o chamado para atender a ocorrência e encontrou Erisvaldo em estado grave e sem sinais vitais. O médico da equipe constatou a morte no local.\nTragédia na BR-153: entenda acidente que esmagou carro entre caminhões, matou duas pessoas e deixou uma ferida\nGrávida ferida em acidente que matou dois jovens aguarda vaga para cirurgias em Araguaína\nPassarela de colégio cede durante comemoração e deixa alunos pendurados no Tocantins