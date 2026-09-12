Um motociclista de 40 anos morreu na manhã deste sábado (12) após bater contra um caminhão em chamas na BR-153, no trecho entre Paraíso do Tocantins e Barrolândia. A vítima, identificada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) como Divino Ronildo Santos Mendes, morreu devido ao impacto e teve o corpo carbonizado no local.\nSegundo o relato do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), os militares receberam um chamado inicial para combater um foco de queimada em vegetação às margens da pista. As chamas avançavam rapidamente em direção à carreta, estacionada no acostamento em uma área com subida e descida da rodovia.\nServidor público é investigado por dirigir para aplicativo durante horário de expediente\nCorpo carbonizado em carro incendiado em Palmas; veja o que se sabe e o que falta esclarecer\nArraias entra em plano para ampliar pesquisa e exploração de urânio no Brasil