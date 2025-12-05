Um motociclista morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte público na manhã desta sexta-feira (5), em Palmas. Ele foi identificado como Wellington Rodrigues Melo, de 24 anos.\nO acidente aconteceu por volta das 7h20 na Avenida LO-19, entre as quadras 712 Sul e 812 Sul. Conforme apurado pela TV Anhanguera, Welington estava a caminho do trabalho quando foi atingido pelo ônibus.\n"A administração municipal cumpriu todas as etapas de sua competência no atendimento à ocorrência e segue acompanhando o caso junto à empresa responsável pelo transporte público, que informou que o motorista permaneceu o tempo todo no local, prestando auxílio e fornecendo as informações necessárias. A empresa também enviou um outro ônibus para que os passageiros pudessem completar o itinerário", disse em nota (Veja a íntegra da nota ao final da reportagem).