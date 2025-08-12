Wiliana de Jesus Falcão, de 30 anos, morreu em uma acidente de trânsito registrado na zona rural de Araguatins, região do Bico do Papagaio. Ela pilotava a motocicleta que foi atingida por um veículo na TO-010, na noite de segunda-feira (11).\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), a batida aconteceu perto de um local chamado ponte do Barreiro, por volta das 18h40. O veículo seguia no sentido Entroncamento/Araguatins e entrou na contramão, batendo na moto conduzida por Williana, que seguia no sentido contrário.\nCom o impacto, a vítima foi arremessada a uma distância de 50 metros da moto. No carro estavam duas pessoas. O passageiro tinha sinais de embriaguez e contou à polícia que o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.\nResponsável por empresa é indiciado pela morte de funcionário que levou choque e caiu de uma altura de 10 metros