Um homem de 40 anos morreu após cair de moto em Paraíso do Tocantins, na região central do estado. Segundo a Polícia Civil, a vítima teria perdido o controle da direção e colidido contra um poste. Com o impacto, ele sofreu graves traumatismos na cabeça e não resistiu aos ferimentos.\nA vítima foi identificada como Celio Roberto Felix Matos. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (13), na Avenida 23 de Outubro.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO), ao chegar ao local a equipe encontrou o motociclista caído no chão, inconsciente e sem resposta aos estímulos verbais e táteis. Durante a avaliação, os militares constataram traumatismos nas regiões frontal e parietal da cabeça, além de sangramento.\nPolicial penal morre afogado enquanto tomava banho no Rio Tocantins e corpo é resgatado